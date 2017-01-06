Samanyolu Haber /Dünya / İran'da 5.1'lik deprem /06 Ocak 2017 11:34

İran'da 5.1'lik deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını kaybetti.

SHABER3.COM

İran'ın Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin yerin 4 kilometre derinliğinde yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Ölen kişilerin yabancı uyruklu Afgan vatandaşı oldukları kaydedildi. Olayda en az 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Depremin meydana geldiği Honc, İran'ın güneyinde Basra Körfezi yakınlarında yer alıyor. 
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