İran sert çıktı, AKP'li bakan çark etti!

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bir televizyon programında yaptığı açıklamaların İran’dan yeni bir göç dalgası beklendiği şeklinde anlaşıldığını vurgulayarak, “‘Yeni bir göç dalgası bekliyoruz, bunun için hazırlıklıyız’ demedim, ‘3 milyon mülteci gelebilir' de demedim” dedi.







Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Formu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.





“MÜCADELEMİZİ ORTAYA KOYDUM”





Göçmen sorununun sadece Suriye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Kaynak, “Türkiye İran'ın daha doğusundan gelip İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye kalkışan bir başka mülteci sorununu engelliyor dedim. Bizim İran sınırımızda kolluk kuvvetlerimizin, jandarmamızın en önemli faaliyet alanlarından biri bu olmuştur. 2016 yılında 30 bin düzensiz göçmeni yakalayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesini engelledik. Bizim bu mücadeleyi yaptığımızı ortaya koydum. Yoksa ‘yeni bir göç dalgası bekliyoruz, bunun için hazırlıklıyız' demedim. ‘3 milyon mülteci gelebilir' de demedim. Türkiye İran üzerinden gelecek bir göç hareketini başarı ile engelliyor” diye konuştu.

İran'ın “Türkiye'nin aklına ihtiyacımız yok” şeklindeki açıklamalarını da yorumlayan Kaynak, “İran tarafı zannediyorum bu açıklamayı yanlış tercüme etti. Ben ‘İran bir düzensiz göçü teşvik ediyor' demedim. İran tarafı ‘biz yıllardan beri en fazla mülteciyi yönetiyoruz, Türkiye'nin aklına ihtiyacımız yok' demiş. Herkes aklının hayrını görsün. Benim söylediğim tam da bu. İran'ın daha doğusundan Türkiye'ye gelebilecek ve bunu engellediğimiz 3 milyon kişilik bir başka kitleden bahsediyorum. Bununla ilgili Türkiye gerekli mücadelesini başarı ile yapmaktadır. Asla sınırlarımızı gevşetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.





VEYSİ KAYNAK’IN SÖZLERİ “TUHAF”





İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak´ın dün CNN Türk'te yaptığı İran'dan Türkiye'ye 3 milyon mülteci gelebileceği söylemi “alakasız ve tuhaf ” diye yorumlandı.





TÜRKİYE, MÜLTECİ MESELESİNİ İRAN'DAN ÖĞRENMELİ





Açıklamada, “İran, 30 seneyi aşkın bir süredir komşu ülkelerden gelen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, İran'ın bunca sene bu insani meseleyi hiçbir zaman siyasi ve özel hedefler doğrultusunda suistimal etmediğini ve herhangi bir ülkeye karşı kullanmadığını İran'dan öğrenmeli” denildi.