Samanyolu Haber /Dünya / İran, parasındaki sıfırları atıyor /06 Ocak 2019 17:33

İran, parasındaki sıfırları atıyor

İran para birimi riyalden dört sıfırı atmayı planlıyor.

SHABER3.COM


İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, para birimi riyalden dört sıfır atılmasına yönelik teklifin dün hükümete sunulduğunu duyurdu.

Himmeti, söz konusu teklifin bir an önce meclis tarafından yasalaşmasını talep etti.

Himmeti, ABD'nin ekonomik yaptırımları sonrası döviz ve enflasyon konusunda yaşanan sorunların da kontrol altına alındığını söyledi.

İran hükümeti ayrıca, Temmuz 2017'de para birimi Riyal'i Tümen'le değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlamış ancak teklif meclis tarafından onaylanmamıştı.
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