Samanyolu Haber /Gündem / İran Merkez Bankası'ndan manidar Halkbank açıklaması /21 Kasım 2017 14:25

İran Merkez Bankası'ndan manidar Halkbank açıklaması

İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Başkanı Hüseyin Yakubi Miabder, Halkbank ile sorunların çözümlendiğini açıkladı.

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İran’ın resmi haber ajansı Fars’da yer alan habere göre; Yakubi, Halkbank İranlı iki banka konusunda biraz sıkı davrandığını, bu sorunu çözmek için Halkbank’la müzakere ettiklerini ve şimdi bu sorun hemen hemen çözümlendiğini kaydetti.Yakubi ayrıca İranlı 5 bankanın da Türkiye bankaları ile ilişki talebinde bulunduklarını, yakında bu ilişki de kurulacağını belirtti.

Rıza Sarraf davası

Bu gelişmenin ABD’deki Reza Zarrab davasının krize dönmesinin ardından yaşanması ise dikkat çekti. Rıza Sarraf’a yöneltilen suçlamalardan birisi de İran’a yönelik ambargoyu delmekti. Sarraf davasında ayrıca Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Atilla da tutuklu yargılanıyor.
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