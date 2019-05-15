Samanyolu Haber /Dünya / İran’la gerilime önlem: ABD tüm dışişleri çalışanlarını Irak’tan çekti /15 Mayıs 2019 12:40

İran’la gerilime önlem: ABD tüm dışişleri çalışanlarını Irak’tan çekti

ABD Dışişleri Bakanlığı, acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün çalışanlarının Irak’tan çekilmesi emrini verdi

SHABER3.COM

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta başkenti Bağdat’ta görevli acil durum personeli dışındaki tüm görevlilerin ülkeden ayrılması talimatı verdi.

Duyuruda ayrıca Bağdat’taki büyükelçilik ve Erbil’de konsolosluklarda verilen vize hizmetlerinin de geçici bir süre için askıya alındığı belirtildi. Bu süre zarfında Irak’taki Amerika vatandaşlarına da sadece acil durum hizmetlerinin sunulacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı söz konusu açıklamasında Irak’ta görevli personelin de mümkün olan en kısa sürede bulabildikleri yollarla ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran’la gerilime önlem: ABD tüm dışişleri çalışanlarını... Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:51