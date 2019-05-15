İran’la gerilime önlem: ABD tüm dışişleri çalışanlarını Irak’tan çekti

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta başkenti Bağdat’ta görevli acil durum personeli dışındaki tüm görevlilerin ülkeden ayrılması talimatı verdi.





Duyuruda ayrıca Bağdat’taki büyükelçilik ve Erbil’de konsolosluklarda verilen vize hizmetlerinin de geçici bir süre için askıya alındığı belirtildi. Bu süre zarfında Irak’taki Amerika vatandaşlarına da sadece acil durum hizmetlerinin sunulacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı söz konusu açıklamasında Irak’ta görevli personelin de mümkün olan en kısa sürede bulabildikleri yollarla ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.