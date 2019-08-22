Samanyolu Haber /Dünya / İran kendi hava savunma sistemini yaptı /22 Ağustos 2019 20:28

İran kendi hava savunma sistemini yaptı

İran kendi üretimi uzun menzilli hava savunma sistemini tanıttı. 200 kilometrelik menzile sahip olan Bavar-373'ün S-300 ve Patriot'a rakip olduğu belirtiliyor.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı askeri gerginlik sürerken İran, kendi üretimi Bavar-373 adlı uzun menzilli hava savunma sistemini tanıttı.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, sistemin Rus yapımı S-300'lerden daha iyi, S-400'lere ise yakın olduğunu söyledi.İran'ın Ulusal Savunma Endüstrisi Günü'nde sergilenen Bavar-373'e ilişkin Tahran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde ülkenin coğrafyasına uygun olarak geliştirilen savunma sisteminin 200 kilometrelik menzili olduğu belirtildi. Bavar-373'ün Rus yapımı S-300 ve Amerikan yapımı Patriotlarla yarışacak kapasitede olduğu da belirtildi.  

İran'ın Savunma Bakanı Amir Hatami de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uzun menzilli hava savunma sistemi ile 300 kilometredeki hedefleri ya da uçakları tespit edebilir, 250 kilometre menzilde hedefe kitlenebilir ve 200 kilometrede hedefi yok edebilir" diye konuştu.

İranlı yetkililer, Bavar-373'ün İran'ın yerli üretimi olan ilk uzun menzilli savunma sistemi olduğunu söylüyor. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle İran'ın Rusya'dan S-300 savunma sistemi alımı 2010'da askıya alınmıştı. İran bu durumun ardından kendi hava savunma sistemini üretmek için kolları sıvamıştı. Rus yapımı S-300'ler, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Mart 2016'da konuşlandırılmıştı. 

İHA'nın düşürülmesi tansiyonu yükseltti

ABD ve İran arasında gerginlik, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan Washington'ı tek taraflı olarak çekmesinin ardından tırmanmaya başladı. Trump, kısa bir süre sonra Tahran'a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye sokmuştu.

İran Haziran ayında ABD Hava Kuvvetlerine ait Global Hawk tipi bir insansız hava aracını (İHA), İran'ın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmüştü. Bu durum ABD ve İran arasında askeri tansiyonun artmasına neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, o dönemde İran'a yönelik saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini ancak operasyonun son anda iptal edildiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran kendi hava savunma sistemini yaptı Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:45:59