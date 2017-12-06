. İran konusunda yakın çalışmalarıyla tanına Ertuğrul, ‘Reza davası ve AKP-İran ilişkilerinin perde arkası, İran’ın 10 milyar doları Türkiye’de nasıl kayboldu, Türkiye neden Zencani’nin borçlarını ödemek istedi?” gibi sorulara cevap verdi.





Reza Zarrab’ın herşeyden önce bir İran vatandaşı olduğunu aktaran Ertuğrul, “Türk vatandaşlığına da İran ambargosunu delmek için geçti. Bunu atlamamak lazım. Şu andaki davada ana konu İran olmasına rağmen Türkiye’ye yargılanıyor. İran şu anda dikkatli bir şekilde süreci takip ediyor. Her an Türkiye’yi zorda bırakacak bilgi ve belgelerler sürece dahil olabilir.” dedi.





İran’ın yolsuzluk komisyonu üyesi Emir Abbas Sultani’nin “Türkiye İran’ın 10 milyar dolarını iç etti” sözlerini hatırlatan Ertuğrul, İran’ın bu parayı tahsil etmek için gerekli adımlarını atacağını söyledi. Türk yetkililerinin İran’da yargılanan Bebek Zencani’nin borçlarını ödemek için yaptığı girişime de değinen Ertuğrul, “Zencani’nin parası Türkiye’de çok fazlaydı. Muhtemelen Zarrab kullanıyordu. Türkiye’de bu noktada devreye girmiş.” dedi.





Zarrab İranlıların onayını almadan herhangi bir suçlama yapmaz





Türkiye’deki yakınlarının büyük kısmının Zarrab ABD’de itirafçı olmadan bir ay önce İran’a gittiğine yönelik haberleri hatırlatan Ertuğrul, “Buradan anlıyoruz ki Reza Zarrab hala İran’ın adamı. Hiçbir şey olmasa bile 29 yaşındaki bir İranlı’nın Türkiye’de 4 bakan rüşvet verdiği İranlılar tarafından biliniyor. İran şu anda sabırla ABD’deki davaya ne zaman dahil olacağını bekliyor. Dikkat ederseniz İran ambargosunun delinmesi yargılanırken konu hep Türkiye üzerinden dönüyor. Zarrab İranlıların onayını almadan herhangi bir suçlama yapmaz” dedi.







