Samanyolu Haber /Dünya / İran ile Irak arasında gerilim: İran'ın Basra Başkonsolosluğu ateşe verildi /08 Eylül 2018 00:31

İran ile Irak arasında gerilim: İran'ın Basra Başkonsolosluğu ateşe verildi

Irak'ın güneyinde yer alan İran'ın Basra Başkonsolosluğu ateşe verildi. Dışişleri Bakanlığı da Türk vatandaşlarına Basra kenti için seyahat uyarısında bulundu. Saldırının ardından İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

SHABER3.COM

Irak ’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran ’ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Basra kentinde, bir süredir 'işsizlik ve yolsuzluklara' karşı süren ve giderek alevlenen gösteriler sırasında bir grup, İran 'ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.

Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi. Ayrıca Rudaw haber ajansının söylediğine göre gösterilerde ABD konsolosluğu da hedef alındı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da Türk vatandaşlarına Irak 'ın Basra kenti için seyahat uyarısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran ile Irak arasında gerilim: İran'ın Basra Başkonsolosluğu... Sonraki Haber >>

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Hırsız polis kovalaması nefes kesti

Hırsız polis kovalaması nefes kesti

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:17:48