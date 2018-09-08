İran ile Irak arasında gerilim: İran'ın Basra Başkonsolosluğu ateşe verildi

Irak ’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran ’ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Basra kentinde, bir süredir 'işsizlik ve yolsuzluklara' karşı süren ve giderek alevlenen gösteriler sırasında bir grup, İran 'ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.







Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi. Ayrıca Rudaw haber ajansının söylediğine göre gösterilerde ABD konsolosluğu da hedef alındı.





Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.





Dışişleri Bakanlığı da Türk vatandaşlarına Irak 'ın Basra kenti için seyahat uyarısında bulundu.