'İran için casusluk yapmakla' suçlanan eski İsrailli bakan yargıç karşısına çıktı









1995-96 yıllarında bakanlık yapan Segev'e yönetilen diğer suçlamalar; "savaş döneminde düşmana yardım etmek" ve "devlet güvenliğini zedeleme amacıyla bilgi paylaşmak" ile suçlanıyor.





Büyük bir gizlilik altında yürütülen davayı gazetecilerin takip etmesine izin verilmedi.





Davanın kamuya açıklanan belgeleri de sansürlendi ve çok sayıda detay ayıklandı.





Avukatların gazetecilerle paylaştığı bilgilere göre duruşmada mahkeme Segev'e yönelik suçlamaları okudu ve bir sonraki duruşmanın Eylül ayında, henüz belirlenmemiş bir tarihte yapılmasına karar verildi.





Savcı Geula Cohen ise duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada davanın önemini vurguladı.





Segev'in avukatları ise dava üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle kamuoyuna çok az bilgi açıklandığını ve bu durumun insanları yanlış yönlendirdiğini söyledi.



