Samanyolu Haber /Dünya / İran Havayolu şirketinin Almanya'ya inişi yasaklandı /21 Ocak 2019 12:44

İran Havayolu şirketinin Almanya'ya inişi yasaklandı

Almanya, İran'ın Mahan Havayolları'nın Alman havalimanlarında faaliyet göstermesine izin veren ruhsatı 'terör ve casusluk şüphesi' gerekçesiyle iptal etti.

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Almanya hükümetinin Mahan Havayolları'nın Alman havalimanlarına iniş izninin iptal ettiği belirtildi.

İran yönetiminin Avrupa'da saldırı düzenlediği ve suikast planladığı, Mahan Havayolları'nın da askeri ve terörist amaçlarla kullanıldığı şüphesiyle bu yasak kararının alındığı kaydedildi.

2011'den beri ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Mahan'ın Almanya'nın da kara listesine girmesi, İran Devrim Muhafızları tarafından hem askeri amaçlarla hem de terörist faaaliyetler için kullanıldığı şüphesiyle gerekçelendirildi.

Bu karar Almanya hükümetinin İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya başlayıp başlamadığı sorusunu beraberinde getirirken, Reuters'e konuşan Alman hükümetinden bir kaynak "Bu, İran'a karşı genel yaptırımların parçası olan bir adım değil" dedi.

Mahan şirketi haftada birer kez Tahran ile Münih ve Düsseldorf arasında sefer yapıyor.

Alman havalimanlarına iniş yasağı, Avrupa Birliği'nin (AB) ay başında uygulamaya koyduğu yaptırımlar arasında yer almıyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde ABD yönetiminin yıllardır müttefiklerinden Mahan'ın iniş iznini iptal etmelerini istediği belirtildi. Şirketin genel müdürü Hamid Arabnejad Hanuki'nin İran Devrim Muhafızları ile sıkı ilişkisi olduğu iddiasını gerekçe gösteren Washington, İran havayolları şirketini Suriye'ye savaşçı, silah ve cephane naklettiği gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı.

Diğer yandan Süddeutsche Zeitung gazetesi, istihbarat kanalıyla ve adli soruşturmada İran gizli servisinin yüksek ihtimalle Hollanda'da iki cinayet işlediği, Paris ve Danimarka'da da saldırı planladığına dair bilgilere ulaşıldığı iddiasını aktardı. 2018 yılının temmuz ayında Bavyera'da gözaltına alındıktan sonra Belçika'ya iade edilen İran'ın Avusturya büyükelçiliğinde görevli bir müşavirin cinayete karıştığı kaydedildi.

İki yıl önce Almanya'da eski Sosyal Demokrat Parti milletvekili ve Alman-İsrail Derneği Başkanı Reinhard Robbe'nin İran istihbarat teşkilatı tarafından izlendiği iddiası patlak vermişti. Robbe'ye suikast düzenlenmesi ihtimali de soruşturma kapsamına alınmıştı. Tahran suçlamaları reddederek kendisine komplo kurmak istendiğini duyurmuştu.

Sputnik
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