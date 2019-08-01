Samanyolu Haber /Dünya / İran Dışişleri Bakanı ABD'nin yaptırım listesinde /01 Ağustos 2019 10:15

İran Dışişleri Bakanı ABD'nin yaptırım listesinde

ABD Hazine Bakanlığı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i yaptırım listesine aldığını açıkladı. Zarif Twitter'dan yaptığı açıklamada İran dışında bir mülkü olmadığı için yaptırımların kendisini etkilemeyeceğini söyledi.

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ABD Hazine Bakanlığı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Dış Varlıkların Kontrolü ofisinden yapılan açıklamada Zarif’e yaptırımın gerekçesi İran dini lideri Hamaney adına çalışması olarak gösterildi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran'ı dini lideri Ali Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

Reuters’ın haberine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada “Cevad Zarif İran dini lideri Hamaney’in pervasız gündemini yürütmektedir ve rejimin dünyadaki başlıca sözcüsüdür” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Twitter’dan yaptığı açıklamada İran dışında bir mülkü olmadığını belirterek yaptırımların kendisine bir etkisi olmayacağını kaydetti.

Mnuchin'in kendisi hakkında İran’ın "dünyadaki başlıca sözcüsü" olduğuna ilişkin açıklamasına Zarif “Hakikat gerçekten bu kadar acıtıcı mı?” diye yanıt verdi. Zarif ABD’ye “Beni gündeminize karşı böylesi büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” diye seslendi.

   
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