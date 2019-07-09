İran Devrim Muhafızlarına saldırı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.





Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, bir askerin de yaralandığı öğrenildi.