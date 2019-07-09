Samanyolu Haber /Dünya / İran Devrim Muhafızlarına saldırı /09 Temmuz 2019 21:42

İran Devrim Muhafızlarına saldırı

İran'ın kuzeybatısındaki Piranşehir'de Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan saldırıda 3 asker öldü, bir asker yaralandı.

SHABER3.COM

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. 

Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, bir askerin de yaralandığı öğrenildi.
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