Samanyolu Haber
İran’da yolcu uçağı düştü
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
İran’da yolcu uçağı düştü
/
18 Şubat 2018 10:41
İran’da yolcu uçağı düştü
İran'da bir yolcu uçağının radardan kaybolduğu açıklandı. Yapılan açıklamada uçağın İsfahan bölgesinde düştüğü doğrulandı.
SHABER3.COM
Press TV’de yer alan haberde ülkenin güneybatısından kalkan uçak Tahran’a gidiyordu. İran’lı yetkililer uçağın İsfahan’da düştüğünü açıklarken, uçakta yaklaşık 50-60 yolcu olduğu kaydedildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
İran’da yolcu uçağı düştü
Sonraki Haber >>
MHP'li belediyenin hoparlöründen PKK marşı çaldılar
Manisa'nın Turgutlu Belediyesi'nin merkezi sistemle yapılan yayınına giren kişi ya da kişiler,...
Fabrikalar yıkılıyor, yerine AVM dikiliyor...
14 Şeker fabrikası hakkında satış kararı verilmesinin ardından daha evvel satılan fabrikalar...
Eski MİT Daire başkanı'na tahliye
Eski MİT Sinyal İstihbarat Daire Başkanı Günay Coşkun'un hakim karşısına çıktığı davada...
Allah, bu zâlimleri, fâsıkları, hainleri neden bize musallat etti?
Başımıza gelen her şeyde, kendi içimize dönüp kalb saffetini arama mecburiyetindeyiz....
Cadı avında bir gün bilançosu: 104 gözaltı, 42 tutuklama
Hizmet hareketine yakın oldukları iddiasıyla ülke genelindeki cadı avı hız kesmeden devam ediyor....
AKP'den sahtecilik itirafı... Sandıkta hile yapmayı yasallaştıran madde TBMM'de
AKP ve MHP’nin yarın komisyonda görüşmeleri başlayacak uyum yasa önerisinin gerekçeleri arasında...
Macron'dan Erdoğan'a: Suriye ateşkesi Afrin'i de kapsıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon...
Pentagon Türkiye ile Afrin'i görüşüyor
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yaptığı açıklamada, Washington ve Ankara'nın Suriye'nin...
Tutuklu avukatlara keyfi eziyet: Eşleriye görüşmeleri de yasak
Cezaevlerinde tecrit altındaki Avukatların eşleriye görüşmeleri de yasak.
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Konuşmazsan camdan atarız, intihar etti deriz' dediler
Salih Müslim iade edilebilir mi?
Toplumun kılcal damarlarına kadar bir korku saldılar...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
07:03:47