Samanyolu Haber /Dünya / İran’da yolcu uçağı düştü /18 Şubat 2018 10:41

İran’da yolcu uçağı düştü

İran'da bir yolcu uçağının radardan kaybolduğu açıklandı. Yapılan açıklamada uçağın İsfahan bölgesinde düştüğü doğrulandı.

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Press TV’de yer alan haberde ülkenin güneybatısından kalkan uçak Tahran’a gidiyordu. İran’lı yetkililer uçağın İsfahan’da düştüğünü açıklarken, uçakta yaklaşık 50-60 yolcu olduğu kaydedildi
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