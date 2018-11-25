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İran’da 6,3 şiddetinde deprem
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İran’da 6,3 şiddetinde deprem
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25 Kasım 2018 20:11
İran’da 6,3 şiddetinde deprem
İran'da, Irak sınırı yakınlarında 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Depremde can kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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