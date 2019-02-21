Samanyolu Haber /Gündem / "İran Cumhurbaşkanı Ruhani İngiliz istihbaratından talimat aldı" iddiası /21 Şubat 2019 17:06

"İran Cumhurbaşkanı Ruhani İngiliz istihbaratından talimat aldı" iddiası

İran Millet Meclisi Meşhed Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İngiliz dış istihbarat servisi MI6'dan talimat aldığını iddia etti.

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İran merkezli haber sitesi didarnews.ir'de yayınlanan görüntülü ses kaydında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kerimi Kuddusi, Ruhani'nin İngiliz istihbaratı MI6'dan talimat aldığını ve İran Devrim Muhafızları'nın "MI6 çalışanıyla" konuşmasını içeren telefon kayıtlarını Ruhani'ye sunduğunu öne sürdü. 

Muhafazakârlara yakınlığıyla bilinen Kerimi Kuddusi, aralık ayında yaptığı bir açıklamada, "Meclisin yüzde 50'si rejimin yıkılması peşinde. 2009 yılındaki fitne hareketinde de hedef rejimin yıkılmasıydı. Bugün meclisin yüzde 50'si perde arkasında fitne hareketine önderlik yapanları destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
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