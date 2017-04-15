İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeniden göreve aday





Reformcu bir lider olarak görülen Hasan Ruhani'nin resmi başvurusundan kısa bir süre sonra, Ruhani'nin en büyük rakibi olması beklenen muhafazakar din adamı İbrahim Reisi'nin de cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu bildirildi.

Tahran'da adaylık başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Ruhani, Batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmaya karşı çıkan muhafazakarlara yüklendi.

Ruhani, "Onun (nükleer anlaşmanın) korunması, İran ulusundaki en önemli siyasi ve ekonomik meselelerden biri. Bu bebeği sürekli öldürmeye çalışan üvey anneler, onun için iyi koruyucular olamazlar" dedi.

2013 yılında göreve gelen Ruhani, 5+1 ülkeleriyle nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasını sağlamış, bunun sonucunda İran'a uygulanan pek çok yaptırım ve ambargo kaldırılmıştı.



