İran canlı yayınla adeta tuzak kurmuş

Tahran'daki üçlü liderler zirvesinde yuvarlak masa toplantısının canlı yayımlanması tartışmaya sebep oldu.





Erdoğan ve Putin arasında karşılıklı söz düellosuna sahne olan ve Erdoğan'ın İdlib'de ateşkes yapılması isteğine Putin'in 'burada teröristler adına konuşamayız' cevabının damga vurduğu toplantının diğer katılımcılarından habersiz 'İran tarafından planlanarak' canlı yayınlandığı belirtildi. Anadolu Ajansı, Türkiye ve Rusya’nın toplantının canlı yayımlandığından haberdar olmadığını duyurdu.





Pürüzler aşılamadı





Tahran zirvesinde liderler, İdlib’de sivil halkla terörist unsurlar arasında bir ayrıma gidilmesi konusunda mutabakata varırken harekâtın kapsamı, kentin statüsü ve Suriye hükümetiyle ilişkiler başlıklarında ilerleme sağlayamadı. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İdlib’in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor” ifadeleri, “ Türkiye destekli silahlı muhaliflerin kentteki hâkimiyetinin sürmesini istediği” yorumlarını beraberinde getirdi. Rus lider Putin ise “Suriye’nin meşru hükümeti, toprakların tamamını kontrol etmelidir” sözleriyle Erdoğan’a yanıt verdi.