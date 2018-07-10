Samanyolu Haber /Dünya / İran Avrupa'dan parasını çekiyor mu? /10 Temmuz 2018 01:04

İran Avrupa'dan parasını çekiyor mu?

Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, Tahran yönetiminin Almanya'daki İran bankasından 300 milyon Avro çekmeye hazırlandığını yazdı. Gazetenin haberinde İran yönetiminin ABD'nin yaptırımları öncesinde hazırlık yaptığı ve sıcak paranın bitmesi durumunda bu parayı kullanacağı iddia edildi. Kulislerde bu hamlenin devamının geleceğine dair bir işaret olduğu aktarıldı.

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Alman basını uluslararası arenada ciddi bir krize sebep olabilecek bir gelişmeyi okurlarıyla paylaştı. Ülkenin çok satan gazetelerinden Bild , İran yönetiminin Almanya’da bulunan Europaeisch-Iranische Handelsbank AG (eihbank) isimli bankadan 300 milyon euroyu çekmeyi gündemine aldığını yazdı.

Gazete, üst düzey Alman yetkililere dayandırdığı haberde Tahran yönetiminin bu kararının arkasında ABD’nin yaptırımlarını artırmasının ardından oluşacak nakit sıkıntısı olduğunu yazdı. ABD yönetimi, İran’ı kara listeye almış, kasım ayından itibaren ülkeden petrol almayı engellemiş ve İran’dan petrol alan ülkeleri kara listeye alacağını duyurmuştu.

Kasım ayında başlayacak yaptırımlar öncesinde sıcak paraya ihtiyaç duyan Tahran yönetiminin Alman Finans İzleme Kurulu (BaFin) ile iletişime geçtiği ve bu parayı çekmek istediği belirtildi.

BaFin’in bu talebi değerlendirdiği ve başbakanlık, dışişleri bakanlığı ve ekonomi bakanlığına haber verdiği belirtildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu hamlenin diğer Avrupa ülkelerine de sıçrayabileceği belirtiliyor.
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