İran Avrupa'dan parasını çekiyor mu?

Alman basını uluslararası arenada ciddi bir krize sebep olabilecek bir gelişmeyi okurlarıyla paylaştı. Ülkenin çok satan gazetelerinden Bild , İran yönetiminin Almanya’da bulunan Europaeisch-Iranische Handelsbank AG (eihbank) isimli bankadan 300 milyon euroyu çekmeyi gündemine aldığını yazdı.





Gazete, üst düzey Alman yetkililere dayandırdığı haberde Tahran yönetiminin bu kararının arkasında ABD’nin yaptırımlarını artırmasının ardından oluşacak nakit sıkıntısı olduğunu yazdı. ABD yönetimi, İran’ı kara listeye almış, kasım ayından itibaren ülkeden petrol almayı engellemiş ve İran’dan petrol alan ülkeleri kara listeye alacağını duyurmuştu.





Kasım ayında başlayacak yaptırımlar öncesinde sıcak paraya ihtiyaç duyan Tahran yönetiminin Alman Finans İzleme Kurulu (BaFin) ile iletişime geçtiği ve bu parayı çekmek istediği belirtildi.





BaFin’in bu talebi değerlendirdiği ve başbakanlık, dışişleri bakanlığı ve ekonomi bakanlığına haber verdiği belirtildi.





Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu hamlenin diğer Avrupa ülkelerine de sıçrayabileceği belirtiliyor.