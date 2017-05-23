Samanyolu Haber /Gündem / İran ABD ve S.Arabistan'ı hedef aldı /23 Mayıs 2017 07:55

İran ABD ve S.Arabistan'ı hedef aldı

İran'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani, yeni dönemindeki ilk basın toplantısında ABD ve Suudi Arabistan'ı sert ifadelerle hedef aldı.

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Ruhani: Füze denemek için ABD’den izin alacak değiliz

İran’ın füze çalışmalarını durdurması için Washington yönetiminin yaptığı çağrıyı değerlendiren Ruhani, ” İran ne zaman füze denemesine ihtiyaç duyarsa bunu yapar ve konuda  ABD’den izin alacak değil” diye konuştu.

“Saldırmak için değil ülkeyi savunma için füze yapıyoruz” diyen Ruhani,” Füze yapmazsak birileri kafalarında yanlış hesaplamalar yapar” ifadesini kullandı.
“Teröristleri destekleyenler, terörle mücadele ettiğini söyleyemez”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında bu ülkede yapılan İran karşıtı zirveye değinen Ruhani, “Suudi Arabistan’daki zirve, politik vizyonu olmayan gösteriş amaçlı bir zirveydi. Zirve yaparak, milletin parasını bir süper güce vererek terör sorunu çözülmez” diye konuştu.
Washington yönetiminin hiç bir zaman terörizmle mücadele etmediğini savunan Ruhani, “Teröristleri destekleyenler, terörizmle mücadele ettiklerini söyleyemez” ifadesini kullandı.

“Suudi Arabistan aldığı silahları kullanmaktan bile aciz”

ABD’nin Suudi Arabistan’a sattığı milyarlarca dolarlık silaha karşın İran’ın askeri potansiyelini nasıl güçlendireceği sorusunu yanıtlayan Ruhani, “Suudi Arabistan silah almayı düşünebilir, biz kendimiz ürettiğimizden buna ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Arabistan’ın aldığı silahları kullanmaktan bile aciz  olduğunu öne süren Ruhani, Riyad’ın bu konuda yeniden Amerikanlı müsteşarları bölgeye getireceğini ileri sürdü.
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