Samanyolu Haber /Dünya / İran ABD ile görüşmeyi reddetti /21 Eylül 2018 23:27

İran ABD ile görüşmeyi reddetti

İran, Washington’un 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini ileri sürerek, ABD’nin görüşme talebini reddetti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran’la beraber imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Trump İran’la olan anlaşmayı kendinden önceki yönetimin hatası olarak gördüğünü belirtmişti.

Reuters'in haberine göre ABD'nin İran özel elçisi Brian Hook, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Washington’un Tahran’ın balistik füze programını ve bölgesel davranışını içeren bir anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyledi.

Tahran’sa ABD’nin 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini söyleyerek anlaşmanın mümkün olmadığını açıkladı.

Hook, Washington’un İran’la imzalamayı umduğu yeni anlaşmanın, “sonuncusu gibi iki hükümet arasında kişisel bir anlaşma olmaması” gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, son anlaşmanın “BM Sözleşmesi'nde (Güvenlik Konseyi'nin kararı) verilen bir anlaşma” olduğunu belirterek, “kişisel anlaşma” olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

İran’ın Fransa, Almanya, İngiltere, Çin, ABD ve Rusya’yla 2015 yılında imzaladığı anlaşmadan sadece ABD çekilmiş bulunuyor. Tahran, nükleer çalışmalarının elektrik üretimi ve diğer barışçıl amaçlarla yapıldığını belirtmişti.
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