Samanyolu Haber /Dünya / İran 2015'teki nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini geri çekti /08 Mayıs 2019 09:25

İran 2015'teki nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini geri çekti

İran hükümeti, 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma kapsamında verdiği bazı taahhütleri geri çektiğini açıkladı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer ülkeleri bilgilendirerek, anlaşmadan tamamen çekilmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Ruhani anlaşma kapsamında hangi taahhütlerden geri çekildiklerini ise detaylandırmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de 'gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' olarak nitelediği mutabakattan çekildiğini duyurmuş ve Kasım 2018'de de İran'a yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe koymuştu.

2015'te imzalanan anlaşmanın tarafları arasında ABD ve İran'ın yanı sıra İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve AB de vardı.

Anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak Donald Trump bu anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyecek nitelikte olmadığını savunarak "Tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelediği mutabakattan tek taraflı olarak çekildi ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya soktu.
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