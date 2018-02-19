Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta Türk kadına idam cezası /19 Şubat 2018 16:36

Irak'ta Türk kadına idam cezası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir mahkeme, Türk vatandaşı bir kadını IŞİD üyesi olmaktan suçlu bulup ölüme mahkum etti.

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Ceza mahkemesinin hakimi Abdülsatar El-Birkdar tarafından yapılan açıklamada Türk kadın dışında farklı ülke vatandaşı 10 kadına ise ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.

El-Birkdar, tüm kararların temyize götürülebileceğini söyledi.

Hakim açıklamasında, "Mahkeme, terörizmden suçlu bulduğu 10 kadına ömür boyu hapis cezası verirken Türk vatandaşı bir başka teröristin ise idam edilmesine hükmetti" dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Aralık ayında yaptığı açıklamada ülkesinde IŞİD ile savaşın sona erdiğini duyurmuştu.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi örgütün 2014'te Irak'ın Musul kentini ele geçirmesinden sonra 'halifeliğini' ilan etmişti.

Örgütün bir dönem Irak ve Suriye'de kontrol ettiği topraklarda 10 milyondan fazla kişi yaşıyordu.
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