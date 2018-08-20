Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta koalisyon kuruldu /20 Ağustos 2018 10:48

Irak'ta koalisyon kuruldu

Irak'ta Mukteda es-Sadr, İbadi, Ammar el-Hekim ve Allavi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında, en büyük meclis koalisyonunun çekirdeğini oluşturdu.

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Irak'ta seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ammar el-Hekim ve eski başbakanlardan İyad Allavi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında, en büyük meclis koalisyonunun çekirdeğini oluşturdu.

Allavi adına Kazım Şammari, Sadr, İbadi, Hekim ve Sünni liderlerden Salih Mutlak, başkent Bağdat'taki Babylon Otel'de bir araya geldi.

Iraklı 4 liderin meclise giren grupları Sairun, Nasır, Ulusal Hikmet ve Vataniyye koalisyonu tarafından ortak yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin çıkarı ve göstericilerin taleplerinden hareketle, hükümeti kurmak için en büyük meclis koalisyonunun çekirdeğini oluşturma kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu koalisyonun diğer siyasi parti ve taraflara da açık olduğu belirtilen açıklamada, "Bu koalisyon, mezhepler üstüdür ve her türlü hizipçiliği reddediyor." vurgusu yapıldı.

Öte yandan Nuri el-Maliki'nin Basın Ofisi Müdürü Hişam Rikabi de yaptığı yazılı açıklamada, Maliki ve İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Kürt ve Sünni bazı tarafların yer aldığı büyük meclis koalisyonunu yarın ilan edeceklerini bildirdi.
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