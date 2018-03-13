Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta IKYB'ye uçuş yasağı kalktı /13 Mart 2018 13:06

Irak'ta IKYB'ye uçuş yasağı kalktı

Irak Başbakanı Haydar İbadi,Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) havalimanlarına yurtdışı uçuş yasağını kaldırdı.

SHABER3.COM

Uluslararası uçuşlar perşembe günü başlayacak.

Irak hükümeti ile IKBY heyetleri de Bağdat ile Erbil arasındaki ekonomik ihtilafı çözmek üzere Erbil'de görüşüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak'ta IKYB'ye uçuş yasağı kalktı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:16