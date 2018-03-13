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Irak'ta IKYB'ye uçuş yasağı kalktı
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Irak'ta IKYB'ye uçuş yasağı kalktı
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13 Mart 2018 13:06
Irak'ta IKYB'ye uçuş yasağı kalktı
Irak Başbakanı Haydar İbadi,Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) havalimanlarına yurtdışı uçuş yasağını kaldırdı.
SHABER3.COM
Uluslararası uçuşlar perşembe günü başlayacak.
Irak hükümeti ile IKBY heyetleri de Bağdat ile Erbil arasındaki ekonomik ihtilafı çözmek üzere Erbil'de görüşüyor.
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