Irak'ta 16 Türk kadına IŞİD üyeliğinden idam cezası

Mahkeme ilamında, “Merkezi Ceza Mahkemesi, Türkiye vatandaşı olan 16 kadının davasını inceleyerek, bu kişilerin IŞİD’in faaliyetleriyle bağlantısı olduklarını doğruladı. Mahkeme, terörle mücadele yasasına istinaden sanıkları idama mahkûm etti” ifadelerine yer verildi.







Irak Yüksek Yargı Kurulu Sözcüsü Abdül Settar el Birkadar, ‘sanıkların soruşturma sırasında IŞİD üyeleriyle evlenmek amacıyla (Irak topraklarına) girdiklerini, bu kişilere lojistik destek verdiklerini itiraf ettiklerini’ söyledi. Sözcü, mahkemenin vermiş olduğu kararın temyiz edilebileceğini de sözlerine ekledi.





Irak mahkemesi geçen hafta da bir Türk kadına, IŞİD’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle idam cezası vermişti. Bunun yanında Musul ve Telafer’de gözaltına alınan, yaşları 20 ile 50 arasında değişen daha 10 Türk kadın hapis cezasına çarptırıldı.