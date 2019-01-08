Samanyolu Haber /Dünya / Iraklı politik ve dini liderlerinin gizlice İsrail’i ziyaret ettiği iddia edildi /08 Ocak 2019 09:52

Iraklı politik ve dini liderlerinin gizlice İsrail’i ziyaret ettiği iddia edildi

Iraklı politik ve dini liderlerin gizlice İsrail'i ziyaret ettiği ileri sürüldü

SHABER3.COM

srail merkezli haber servisi Hadashot News, İsrail'i son aylarda 3 Irak heyetinin ziyaret ettiğini aktardı. Toplamda İsrail'i ziyaret eden 15 kişinin, ülkelerinde büyük etkiye sahip olduğu belirtildi. Misafirler arasında Şii ve Sünni dini liderlerin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcilerinin de bulunduğu ifade edildi.
Irak temsilcilerinin İsrail yetkilileriyle görüştüğü ve ülkeyi gezdiği bildirilirken onlar için Holokost kurbanları için merkez anıt olan Yad Vaşem müzesi gezisi ile üniversite hocaları, bilim insanları ve Irak'tan göç eden bazı aktivistlerle görüşmelerin de organize edildiği kaydedildi.

Bu ziyaretlerin gizli tutulduğu vurgulandı.
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