Irak yüksek mahkemesinden gerilimi artıracak karar

Mahkeme sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, üyelerin katılımıyla toplanarak, Kürdistan bölgesi ve diğer bölgelerde (tartışmalı bölgeler) referandumun durdurulması için gelen talepleri inceledi" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN BARZANİ ERTELEME YOK DEMİŞTİ

Başbakan Neçirvan Barzani ise sabah saatlerinde, şimdiye kadar 25 Eylül’de yapılacak referandumun ertelenmesine dair alınmış bir kararın olmadığını söylemişti.

Russia Today’e (RT) konuşan Başbakan Barzani, “Şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi’nde referandumun ertelelenmesiyle ilgili alınmış bir karar yok” dedi.

Başbakan, “Açık bir şekilde McGurk’e referandum tarihinin doğru bir tarih olduğunu belirttik” ifadelerini kullandı.