Samanyolu Haber /Dünya / Irak yüksek mahkemesinden gerilimi artıracak karar /18 Eylül 2017 14:04

Irak yüksek mahkemesinden gerilimi artıracak karar

Irak Yüksek Mahkemesi, IKBY'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun askıya alınmasına karar verdi.

SHABER3.COM

Yapılan açıklamada, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğuna dair şikayetler incelenene kadar, halk oylamasının askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Mahkeme sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, üyelerin katılımıyla toplanarak, Kürdistan bölgesi ve diğer bölgelerde (tartışmalı bölgeler) referandumun durdurulması için gelen talepleri inceledi" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN BARZANİ ERTELEME YOK DEMİŞTİ

Başbakan Neçirvan Barzani ise sabah saatlerinde, şimdiye kadar 25 Eylül’de yapılacak referandumun ertelenmesine dair alınmış bir kararın olmadığını söylemişti.
 
Russia Today’e (RT) konuşan Başbakan Barzani, “Şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi’nde referandumun ertelelenmesiyle ilgili alınmış bir karar yok” dedi.
 
Başbakan, “Açık bir şekilde McGurk’e referandum tarihinin doğru bir tarih olduğunu belirttik” ifadelerini kullandı.
<< Önceki Haber Irak yüksek mahkemesinden gerilimi artıracak karar Sonraki Haber >>

'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

İşte Bylock Hukuksuzluğu

İşte Bylock Hukuksuzluğu

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:11