Samanyolu Haber /Dünya / Irak parlamentosundan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandum planına ret /12 Eylül 2017 14:22

Irak parlamentosundan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandum planına ret

Irak Parlamentosu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna yapılan oylamada karşı çıktı.

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Parlamento aldığı karar gereğince referandumun engellenmesi için Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye her türlü yetkiyi verdi.
Karar sonrası Kürt milletvekillerinin parlamentoyu terk ettiği kaydedildi.
Bu hafta başında Haydar el-İbadi'nin ofisinden 'referandum sonuçlarının federal hükümeti bağlamayacağını' açıklanmıştı.
Referandumun ertelenmesi itirazlarına karşı çıkan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ise en son BBC'ye verdiği röportajında "Bu referandumu bu zamana kadar ertelememiz bile bir hataydı" demişti.
Referandumun düzenlenmesi planlarına Türkiye de sert bir dille karşı çıkıyor.
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