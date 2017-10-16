Irak ordusu Kerkük'te petrol sahası ve askeri üssü ele geçirdi iddiası

IKBY Güvenlik Ajansı, Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini açıklamıştı.



PEŞMERGE VE KOALİSYON ORTAK TOPLANTISI

Bu arada Peşmerge Bakanlığı ve koalisyon güçleri yetkilileri başkent Erbil’de toplantı yapıyor. Rûdaw’a konuşan Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, “Peşmerge Bakanlığı yetkilileri ve koalisyon yetkilileri Erbil’de toplantı düzenliyor” dedi.

Helgurd Hikmet ayrıca, Kerkük’e çok sayıda takviye gücün gönderildiğini söyledi.

Hikmet, “Peşmergenin geri çekilmesine ilişkin her hangi bir emir bulunmuyor. Çekilmelere karşı ise Peşmerge Bakanlığı inceleme başlatacak” diye konuştu.



