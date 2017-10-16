Samanyolu Haber /Dünya / Irak ordusu ve Şii milisler Kerkük'e saldırı başlattı /16 Ekim 2017 09:06

Irak ordusu ve Şii milisler Kerkük'e saldırı başlattı

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Iraklı güçlerle İran’a bağlı Heşdi Şabi güçlerinin, Kerkük’ün güneyinde Taze Hurmatu ve Meryem Beg bölgesinde zırhlı Hummer araçları ve ABD silahlarıyla K1 askeri üssü ile petrol kuyularına saldırdığı bildirildi.

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Açıklamada, Iraklı güçlerle İran destekli Heşdi Şabi güçlerinin, dün gece saat 23.30 sıralarında Kerkük’ün güneyindeki Taze Hurmatu ilçesine, peşmerge üssü ile petrol kuyularını ele geçirmek amacıyla saldırıya geçtiği belirtildi.
 
Gece saat 02.30 sıralarında Kerkük’ün güneyindeki Taze Hurmatu ve Meryem Beg Köprüsü bölgesinde ABD yapımı tank ve zırhlı araçlarla Peşmerge Güçleri’ne saldırıldığı ifade edildi.
 
Peşmerge Güçleri’nin, Heşdi Şabi tarafından kullanılan ABD yapımı 5 Hummer aracını imha ettiği kaydedildi.
 
Heşdi Şabi ile Iraklı güçlerin Kerkük’ün güneybatısındaki Mekteb Halid bölgesine de saldırdığı kaydedildi.
 
Açıklamada, Peşmerge Güçleri’nin, Kürdistan halkı ve topraklarını koruyacağı vurgulandı.

Devlet televizyonunun haberinde, "Başbakan Haydar İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te bulunan tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi." denildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Kerkük'teki gerilimde Peşmerge'ye çatışmayı başlatan taraf olmamaları talimatı verdiği belirtildi. Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Barzani, tüm Peşmergelere savaşı başlatan taraf olmamaları talimatı verdi." ifadelerini kullandı. Hawrami, Barzani'nin olası bir saldırıda ise Peşmerge'nin kendisini savunması için her türlü gücü kullanmasına yeşil ışık yaktığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kerkük’te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Tüm taraflara gerginliği artıran adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. IŞİD ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak’ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz.” 

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