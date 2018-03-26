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Irak Merkezi hükümetten Sincar açıklaması
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Irak Merkezi hükümetten Sincar açıklaması
/
26 Mart 2018 15:22
Irak Merkezi hükümetten Sincar açıklaması
Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.
SHABER3.COM
Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.
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