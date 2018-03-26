Samanyolu Haber /Dünya / Irak Merkezi hükümetten Sincar açıklaması /26 Mart 2018 15:22

Irak Merkezi hükümetten Sincar açıklaması

Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.

SHABER3.COM

Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.
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