Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi referanduma gidiyor





Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde bugün bağımsızlık referandumu düzenlenecek. Referanduma idari statüsü hala belirlenememiş yerleşimler de dahil edildi. Bunlar arasında en büyüğü ise, uzun yıllar bir Türkmen kenti olarak bilinen Kerkük.





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani tarafından ilk olarak 7 Haziran'da duyurulan ve Erbil yönetiminin tek taraflı kararıyla yapılacak olan referandum, IKBY'nin resmi olarak kontrol ettiği Erbil, Süleymaniye ve Duhok'u kapsayacak.

Referandum Kerkük'ün yanı sıra tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında gerçekleşecek.