Samanyolu Haber /Gündem / Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi geri adım atmıyor /16 Eylül 2017 13:50

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi geri adım atmıyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi oy çokluğu ile 25 Eylül’de yapılması planlanan referanduma gitme kararı aldı. IKBY Başkanı Mesut Barzani, “Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir.” dedi.

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi  Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül’de yapılması planlanan referanduma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Barzani, “Referandumun ertelenmesi önerilerini reddettik.” ifadelerini kullanırken “Kimseyi dinlemeyin, referanduma gidiyoruz.” dedi. Barzani, “Bize referandumu ertelememiz için herhangi bir alternatif sunulmadı” ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Barzani, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler tarafından referandumun ertelenmesine karşılık sunulan alternatif hakkında, “Şimdiye kadar, referanduma denk bir alternatif bize ulaşmadı. Referandum, bağımsızlığa ulaşmamız için bir araçtır ancak hedef değildir. Amacımız bağımsızlıktır. Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir.” dedi.

“En büyük sorun Bağdat’taki kardeşlerimizin gerçek bir ortaklığı kabul etmemeleridir. Kusura bakmayın biz de size hizmetçi olmayı kabul etmiyoruz.” diyen Barzani, “Evet bu süreçte risk var ancak bunu yapmayıp, gerekli adımları atmazsak, riskten daha kötü şeyler meydana gelebilir. Burada mesele iradedir. Kürdistan halkının iradesinin güçlü olması gerekiyor. Eğer güçlü irade olursa, başarıda elde edilir.” diye konuştu.

Referandumun uluslararası hukuki dayanağı olmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Barzani, “Referanduma meşruiyeti dışarısı değil ancak Kürdistan halkı verecektir.” ifadelerini kullandı.
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