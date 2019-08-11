Samanyolu Haber /Dünya / Irak, İran'la bir sınır kapısını kapattı /11 Ağustos 2019 06:54

Irak, İran'la bir sınır kapısını kapattı

Irak hükümeti, uyuşturucu, kanserojen içeren mal ve silah kaçakçılığının yapıldığına dair güvenlik raporlarının artması sonucu Diyala'daki İran'la sınır kapısının kapatılmasını kararlaştırdı.

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Irak Başbakanlık Ofisi, Diyala vilayetinde yer alan Mendili sınır kapısındaki kanun ihlallerine ilişkin Sınır Kapıları İdaresine yazı gönderdi. Yazıda, "Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Adil Abdulmehdi'nin Mendili sınır kapısının kapatılmasına ve memurların Munziriye kapısına nakledilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. 

Mendili sınır kapısı İran'dan gelen malların ana giriş kapısından biri olarak kabul ediliyor. Resmi kayıtlara göre, geçen yıl Mendili sınır kapısından Irak'a 1 milyar 242 milyon dolarlık mal girişi sağlandı. 

Son dönemde Mendili kapısına ilişkin hazırlanan güvenlik raporlarında sınır kapısından uyuşturucu, kanserojen içeren bazı yasak mallar ve silahların kaçakçılık yoluyla girişinin sağlandığı vurgulanıyordu. 
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