Samanyolu Haber /Gündem / "Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi" /30 Haziran 2019 19:12

"Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi"

Dışişleri Bakanlığı: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı.

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı. Maslahatgüzara, PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi.

IKBY’nin bölgesinde düzenlenen harekata ilişkin IKBY makamları PKK’yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak’ın PKK’ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı. Irak’ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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