Samanyolu Haber /Teknoloji / IPTV'lere inceleme başlatıldı /30 Kasım 2018 15:18

IPTV'lere inceleme başlatıldı

Dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, haber kanalları gibi farklı üyeliklerin IP TV adı altında düşük ücretlerle 'şifresiz, sınırsız, kesintisiz' sunulacağını vaat eden firmalar, Reklam Kurulu tarafından mercek altına alındı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca izinsiz yayın yapan platformlar hakkında inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Reklam Kurulu'nca, RTÜK'ten yayın lisansı, platform işletme izni, ilgili platformlardan yayın izni olmadan yapılan sözleşmesiz yayınların yasal olmadığı gerekçesiyle, bu doğrultuda tanıtım yapan firmalar hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu platformların yasal olmayan yollarla şifresiz biçimde izlenilmesi, şifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumu haksız rekabete yol açmaktadır.

İDARİ PARA VE YAYIN DURDURMA CEZASI

Diğer taraftan, tüketicilere vaat edilen kanalların açılmaması, özellikle maç yayınlarının verilmemesi, sürekli donma sorunu yaşanması, bağlantı kurulamaması, tüketicinin yıllık ücret ödemesine rağmen söz konusu hizmetten faydalanamaması gibi sebeplerle birçok tüketicinin mağdur edildiği görülmektedir.

Bu doğrultuda, tüketicilere internet üzerinden ulusal platformların ve kanallarının yayınlarını mevzuata aykırı olarak pazarlayan ve usulsüz abonelik tesis eden bir firma hakkında Reklam Kurulu'nun 277. sayılı toplantısında 69.086.-TL idari para ve yayın durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

'Şifresiz, sınırsız, kesintisiz' vaadiyle yayın yapan IP TV'lerden yayınları izinsiz ileten, usulüne uygun olmadan abonelik yapan ve bunun reklamını yapanlar hakkında Reklam Kurulu inceleme görevini yürütmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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