Samanyolu Haber /Gündem / İptalin arkasında o tehdit mi var? AKP medyası karar öncesi YSK üyelerini böyle tehdit etmişti! /07 Mayıs 2019 14:16

İptalin arkasında o tehdit mi var? AKP medyası karar öncesi YSK üyelerini böyle tehdit etmişti!

YSK'nin İstanbul seçimine ilişkin kararı öncesi, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi 'İşte o heyet' şeklinde bir manşet atmış, kurul üyelerini açıkça tehdit etmişti.

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YSK'nin İstanbul seçimleri yenilensin kararı sonrası kurul üyelerine yönelik AKP tarafından yapılan baskılar yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat gibi açıklamaları, Bahçeli'nin tehditleri kararda etkili olurken, benzer bir tehdit AKP medyası tarafından da devreye sokulmuştu.

31 Mart seçimlerinin ardından YSK'nin İstanbul kararı beklenirken, Takvim gazetesi YSK üyelerini açıkça hedef gösteren bir manşete imza atmıştı.

Gazetenin kurul üyelerinin isimlerine ve fotoğraflarına yer verdiği manşeti, 2006 yılında Danıştay'a yapılan saldırı öncesi Vakit gazetesinin attığı manşeti akıllara getirmişti.

Vakit gazetesi de söz konusu manşetinde aynı ifadelere yer vermiş, Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, manşet sonrası uğradığı saldırıda yaşamını yitirmişti.



TEHDİT İŞE YARADI...

AKP tehdidi sonrası seçim yenilensin diyen YSK üyeleri Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası ve Refik Eğri oldu.
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