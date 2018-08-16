Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone'un geliri 129 milyar dolar ile rekor kırdı /16 Ağustos 2018 16:12

iPhone'un geliri 129 milyar dolar ile rekor kırdı

Türkiye'de boykot edilmekle gündeme gelen iPhone, bu yılın ilk üç çeyreğinde 129.5 milyar dolar ile rekor gelir elde etti.

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Apple'ın iPhone ürünü, eylül ayı sonunda bitecek olan mali yılının ilk 9 aylık döneminde 129.5 milyar dolar gelirle, daha önce 2015 yılının aynı dönemindeki rekor geliri de aştı.

Çinli Huawei akıllı telefonlarının satışı bu yıl iPhone satışlarını geçmişti. Ancak 30 Haziran'da biten üçüncü çeyrek geliri de eklenince iPhone, tarihinin en büyük gelirine mali yıl henüz bitmeden ulaşmış oldu.

iPhone gelirinin rekor kırmasında geçen yıl tanıttığı ve fiyatı bin doların üzerinde olan iPhone X satışlarının önemli etkisi oldu.

Apple'ın piyasa değeri de geçtiğimiz günlerde 1 trilyon doları aşmıştı.


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