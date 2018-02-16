iPhone'u çökerten hata bulundu

Keşfedilen yeni iOS 11 hatası, belirli karakterlerle gönderilen mesajın iPhone cihazlarının çökmesine ve ‘Mesajlar’ uygulamasına erişimin engellenmesine yol açıyor.





Soruna ilk dikkat çeken MobileWorld portalı uzmanları oldu. Uzmanlar, Hindistan dili Telugu'daki ???? (‘işaret') karakterini mesaj olarak cihazlara göndermenin iPhone'u kilitlemek için yeterli olduğunu tespit etti. Bu karakterlerin yer aldığı mesajı alan iOS Springboard doğrudan çöküyor. Ardından, karakterleri yüklemeye çalışan ancak başaramayan Mesajlar uygulaması da kullanılamaz hale geliyor.



