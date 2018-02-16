Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone'u çökerten hata bulundu /16 Şubat 2018 12:00

iPhone'u çökerten hata bulundu

iOS 11'de ortaya çıkan hata iPhone'u çökertiyor

SHABER3.COM

Keşfedilen yeni iOS 11 hatası, belirli karakterlerle gönderilen mesajın iPhone cihazlarının çökmesine ve ‘Mesajlar’ uygulamasına erişimin engellenmesine yol açıyor.

Soruna ilk dikkat çeken MobileWorld portalı uzmanları oldu. Uzmanlar, Hindistan dili Telugu'daki ???? (‘işaret') karakterini mesaj olarak cihazlara göndermenin iPhone'u kilitlemek için yeterli olduğunu tespit etti. Bu karakterlerin yer aldığı mesajı alan iOS Springboard doğrudan çöküyor. Ardından, karakterleri yüklemeye çalışan ancak başaramayan Mesajlar uygulaması da kullanılamaz hale geliyor.

?Uzmanlar, iMessage içeriklerine erişmenin tek yolunun bir arkadaşınızın size mesaj atması ve sorun oluşturan karakterlerin yer aldığı mesajın silinmesi olarak gösteriyor.

Apple, kullanıcıların şikayetleriyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.
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