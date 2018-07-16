iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam





En popüler markalardan birisi olan Samsung, fiyatlarda güncellemeye gitti. Ancak bu değişimin Apple tarafındaki gibi ani bir şekilde değilde zaman içerisinde olduğunu belirtelim.

Örneğin Samsung Türkiye, amiral gemi modellerinden Galaxy Note 8‘in fiyatını ülkemizde ilk olarak 4999 TL olarak belirlemişti. Ancak aradan geçen zamanla 2018 yılında bu fiyat 5499 TL’ye yükseltilmişti





Galaxy S9 tarafında ise 64 GB’lık versiyonu 4599 TL iken son zamla birlikte 4899 TL’ye çıktı. Galaxy S9+ ise yine 64 GB’lık versiyonda 5199 TL’den 5499 TL’ye yükseltti. 128 GB Galaxy S9+ ise 5199 TL iken 5699 TL oldu. 256 GB’lık sürüm ise 5999 TL fiyata çıkartılmış gözükse de yine 5699 TL’den yeni sahiplerini bekliyor.





Geçtiğimiz yılın amiral gemi modeli olan 64 GB Galaxy S8+ ise 3999 TL, Galaxy S8+ ise 4499 TL fiyat etiketiyle listelendi.





Dövizde yaşanan dalgalanmanın neden oluğu, bu zam haberlerini bakalım diğer markalarda takip edecek mi?