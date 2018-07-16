Samanyolu Haber /Ekonomi / iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam /16 Temmuz 2018 12:41

iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam

Yükselen kurdan dolayı uzun bir süredir konuşulan akıllı telefonlara zam, geçtiğimiz gün Apple ile başladı. Ciddi bir zam ile karşımıza çıkan Apple’ın ardından Samsung tarafında da fiyatlarda artış yapıldı.

SHABER3.COM



En popüler markalardan birisi olan Samsung, fiyatlarda güncellemeye gitti. Ancak bu değişimin Apple tarafındaki gibi ani bir şekilde değilde zaman içerisinde olduğunu belirtelim.

Örneğin Samsung Türkiye, amiral gemi modellerinden Galaxy Note 8‘in fiyatını ülkemizde ilk olarak 4999 TL olarak belirlemişti. Ancak aradan geçen zamanla 2018 yılında bu fiyat 5499 TL’ye yükseltilmişti

Galaxy S9 tarafında ise 64 GB’lık versiyonu 4599 TL iken son zamla birlikte 4899 TL’ye çıktı. Galaxy S9+ ise yine 64 GB’lık versiyonda 5199 TL’den 5499 TL’ye yükseltti. 128 GB Galaxy S9+ ise 5199 TL iken 5699 TL oldu. 256 GB’lık sürüm ise 5999 TL fiyata çıkartılmış gözükse de yine 5699 TL’den yeni sahiplerini bekliyor.

Geçtiğimiz yılın amiral gemi modeli olan 64 GB Galaxy S8+ ise 3999 TL, Galaxy S8+ ise 4499 TL fiyat etiketiyle listelendi.

Dövizde yaşanan dalgalanmanın neden oluğu, bu zam haberlerini bakalım diğer markalarda takip edecek mi?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam Sonraki Haber >>

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:34