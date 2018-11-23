Samanyolu Haber /Ekonomi / iPhone XS Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor /23 Kasım 2018 14:34

iPhone XS Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor

Türkiye'nin önde gelen alışveriş portallarından birinde Türkiye garantili satışa çıkan yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'in Türkiye fiyatı belli oldu.

SHABER3.COM

Apple'ın eylül ayında dünyaya duyurduğu telefonu henüz Apple'ın Türkiye resmi internet sayfasında çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı, ancak Türkiye'nin önde gelen alışveriş portallarından birinde Türkiye garantili satışa çıkan yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'in Türkiye fiyatı da belli oldu.

iPhone XS ve iPhone XS Max, Apple mağazalarından önce online alışveriş sitelerinden satılmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen alışveriş sitelerinden birinde bugün fiyatı açıklanan iPhone XS ve iPhone XS Max, beklendiği gibi cepleri fena yakacağa benziyor.

Sputnik'in haberine göre Apple Türkiye garantili satılan iPhone XS fiyatı 9.899 TL olarak görünürken, iPhone XS Max fiyatı ise 10.999 TL oldu. 4 Aralık'ta stoklara girecek olan XS'ler, 6 aylık alışveriş kredisi ile alınabiliyorlar. Altın (Gold), Gümüş (Silver) ve Spece Grey (Uzay Grisi) renk seçenekleri ile gelecek olan iPhone'lar, şimdilik sadece 64 GB‘lik versiyonlarıyla ön siparişe açıldı.

Diğer yandan dünya genelinde satış rakamı bekleneni vermeyen iPhone XS'ler nedeniyle Apple'ın iPhone X üretimini tekrar hızlandırdığı da konuşuluyor.
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