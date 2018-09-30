Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone XS toplatılabilir /30 Eylül 2018 18:06

iPhone XS toplatılabilir

Apple'ın yeni iPhone modelleri XS ve XS Max'in yaygın bir biçimde şarj olma sorunu yaşadığı belirtildi. Forbes dergisi, telefonların toplatılabileceğini yazdı.

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Gazete Duvar'ın Amerikan teknoloji sitelerindeki haberlerden aktardığına göre; cihaz şarja takıldığı sırada ekran kapalıysa, yani telefon standby modundaysa, şarj aleti devreye girmiyor. Bazı kullanıcılar telefonlarının şarj olmaya başlaması için ekrana dokunmak zorunda kaldıklarını, bazıları da şarj kablosunu çıkarıp tekrar takmak zorunda kaldıklarını aktardı. Bazı kullanıcılar ise telefonun şarja takıldığında kitlendiğini anlattı.

Popüler YouTube kanalı Unbox Therapy de, bu sorunu bir videoyla ele aldı. Videoda, denenen iki iPhone XS ve üç iPhone XS Max modeli şarj aletini görmedi ve şarj olmaya başlamadı. Sorunun çok sayıda forumda da paylaşıldığı belirtiliyor.

Kullanıcılar birbirlerine Apple'a başvurmayı tavsiye ederken, bazıları benzer sorunları daha eski iPhone modelleri ve iPad'lerde de yaşadıklarını, bir güncelleme ile çözülebileceğini yazdı. Forbes dergisi ise bu durumun "iPhone XS ve XS Max'lerin toplatılmasını gerektirecek kadar temel bir sorun olduğunu" yazdı.

Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı yeni iPhone modelleri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekmişti. iPhone XS Max'in Türkiye'deki başlangıç fiyatının 10 bin TL'yi aşmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
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