Samanyolu Haber /Gündem / iPhone’un tasarımcısı, 30 yıl sonra Apple’dan ayrılıyor /29 Haziran 2019 00:18

iPhone’un tasarımcısı, 30 yıl sonra Apple’dan ayrılıyor

ABD’li teknoloji devi Apple’ın baş tasarımcısı, Jony Ive bu yılın sonlarında yaklaşık 30 yıldır çalıştığı şirketten ayrılacağını açıkladı.

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ABD’li teknoloji devi Apple’ın baş tasarımcısı, Jony Ive bu yılın sonlarında yaklaşık 30 yıldır çalıştığı şirketten ayrılacağını açıkladı. iMac, iPod ve iPhone’ların tasarımını yapan kişi olan Ive’ın bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 1996’da Apple’ın mali zorluk yaşadığı ve işçi çıkarmaya başladığı bir dönemde çalışmaya başlayan Ive’ın şirketin bir trilyon dolarlık bir deve dönüşmesinde önemli payı olduğu belirtiliyor. 2011’de ölen Apple’ın kurucusu Steve Jobs, bir defasında “Apple’da bir ruh partnerim varsa o da Jony’dir” demişti.

Apple CEO’su Tim Cook ise Apple’ın yeniden hareketlendirilmesinde Ive’ın rolünün büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Ancak Ive’ın ayrılışı, şirkette büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme rastlıyor.

Beş yıl önce İngiliz moda devi Burberry’nin CEO’luğunu bırakarak Apple’ın perakendeden sorumlu başkan yardımcılığına gelen Angela Ahrendts de nisan ayında şirketten ayrılmıştı. iPhone satışlarının düşmesi de yatırımcıları kaygılandırıyor.

Apple Watch, 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

İlk müşterisi Apple olacak

Jony Ive’ın şirketten ayrıldıktan sonra LoveFrom adlı kendi tasarım şirketini kuracağı ve ilk müşterisinin Apple olacağı belirtiliyor.

Ive, şirketten ayrılmasıyla ilgili açıklamasında “Değişim için doğal bir zaman. Yaklaşık 30 yıl ve sayısız projeden sonra Apple’da oluşturduğumuz benzersiz tasarım ekibi ve kültürümüzle gurur duyuyorum” dedi.

Merkezi California’da olacak LoveFrom hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Ancak şirketin giyilebilir teknolojiye odaklanacağı belirtiliyor.

2012’de İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirilen ve ‘Sir’ unvanı bulunan Ive, bu tarihten beri hem donanım hem de yazılım tasarımı başkanlığını yürütüyordu.

Apple, Ive’ın istifasından sonra bu birimlerin yeniden ayrılacağını, endüstriyel tasarımdan Evans Hankey, arayüz tasarımından da Alan Dye’ın sorumlu olacağını açıkladı.
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