Samanyolu Haber /Gündem / iPhone ile siyasi show yapan MHP Milletvekili Amerikan Hastanesi'nin sahibi çıktı /18 Ağustos 2018 10:53

iPhone ile siyasi show yapan MHP Milletvekili Amerikan Hastanesi'nin sahibi çıktı

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Başkanı Muzaffer Çelik ile birlikte yaptığı basın toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine iPhone marka telefonunun yerine Samsung marka telefon kullanmaya başladığını açıkladı.

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Odatv'de yer alan habere göre ise Taşdoğan, Gaziantep'te bulunan MMT Amerikan Hastanesi'nin sahibi.

Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı olduğu Ocak ayında, 1879'da yılında bir grup Amerikalı doktorun kurduğu ve adını Azariah Smith'in verdiği Gaziantep’teki, Sev Amerikan Hastanesini satın aldı. Satın alma işleminin ardından hastanenin adı değiştirildi.

MHP’li Taşdoğan, hastanenin adını Sev Amerikan’dan MMT Amerikan’a çevirdi. iPhone'u boykot eden vekil, habere göre Gaziantep'teki MMT Amerikan Hastanesi'nin sahibi.

iPhone marka telefonunun yerine Samsung marka telefon kullanmaya başlayan Taşdoğan için MHP İl Başkanı Çelik şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika ürünlerinin kullanılmamasını bizler de boykot ediyoruz. Ne yazık ki ülkemiz teknoloji üretme konusunda çok geride kalmış durumda. Alternatiflerini mutlaka üreterek çözüm bulmamız gerekiyor. Daha köklü daha kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Türk malı ürünlerinin üretilmeye başlatılması gerekiyor, biz de bu konuda elimizden gelen desteği sağlayacağız. MHP Milletvekili Muhittin Taşdogan da bu baskılara karşı yeni telefon alarak bireysel tepkisini ortaya koydu."


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