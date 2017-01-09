iPhone 10 yaşında

Steve Jobs, 9 Ocak 2007 tarihinde San Francisco'da bulunan Moscone Center'ın sahnesinde merak uyandıran bir sunum yapmıştı. Jobs sunumu esnasında izleyicilere sürekli olarak, ilk kez sunmak istediği "üç yeni üründen" söz etmişti. Macworld konferansının konuklarıysa yer aldıkları buluşmanın esasında tek bir Apple ürününe dair olduğunu bir kısa sürede anlamıştı: iPhone.
"Mac & i" dergisinin genel yayın yönetmeni Stephan Ehrmann, DW'ye verdiği mülakatta "Aslında ilk akıllı telefon iPhone'du. Yani hem sörf yapmanıza, hem telefonla konuşmanıza, hem de müzik dinlemenize olanak sağlayan büyüklükte bir ekrana sahip ilk cep telefonuydu" diyor.
Bugün yediden yetmişe her akıllı telefon kullanıcısı için normal olan şey, o zamanlar devrim niteliğindeydi. iPhone'dan önceki akıllı telefonlar aşırı büyük, göze hitap etmeyen, kullanımı zor cep telefonlarıydı.
Sanal klavye
iPhone ise buna karşılık tek bir tuşla donatılmıştı. Bütün bir klavyeye ihtiyaç duyulduğunda ekranın açılması icap ediyordu. Bugün bunu tüm çocuklar biliyor. Steve Jobs on yıl önce yaptığı sunumda "Telefonu yeniden keşfediyoruz" demişti, ama ortaya çıkan ürün bir telefondan çok daha fazlasıydı: Her yerde, rahatça kullanılabilen, tam donanımlı bir çeşit mobil bilgisayar.
Almanya'da neredeyse 14 ila 29 yaş arasındaki herkesin, yani Almanların üçte ikisinin akıllı telefonu var. Yetişkinler için arabalar ne kadar normalse, iPhone'lar da çocuklar için o kadar normal. Alman İnternete Güven ve İnternette Güvenlik Enstitüsü'nün (DIVSI) bir araştırmasına göre, 3-8 yaş arası yaklaşık 1,2 milyon çocuk düzenli olarak internete giriyor. Henüz okuma yazma bilmeyen çocuklarsa bazı uygulamalarda parmaklarıyla semboller üzerine tıklayabiliyor.