iPhone 10 yaşında

Steve Jobs, 9 Ocak 2007 tarihinde San Francisco'da bulunan Moscone Center'ın sahnesinde merak uyandıran bir sunum yapmıştı. Jobs sunumu esnasında izleyicilere sürekli olarak, ilk kez sunmak istediği "üç yeni üründen" söz etmişti. Macworld konferansının konuklarıysa yer aldıkları buluşmanın esasında tek bir Apple ürününe dair olduğunu bir kısa sürede anlamıştı: iPhone.





"Mac & i" dergisinin genel yayın yönetmeni Stephan Ehrmann, DW'ye verdiği mülakatta "Aslında ilk akıllı telefon iPhone'du. Yani hem sörf yapmanıza, hem telefonla konuşmanıza, hem de müzik dinlemenize olanak sağlayan büyüklükte bir ekrana sahip ilk cep telefonuydu" diyor.





Bugün yediden yetmişe her akıllı telefon kullanıcısı için normal olan şey, o zamanlar devrim niteliğindeydi. iPhone'dan önceki akıllı telefonlar aşırı büyük, göze hitap etmeyen, kullanımı zor cep telefonlarıydı.



