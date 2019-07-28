'iPhone konuşmaları kaydediyor...' Çalışanı ifşa etti, Apple doğruladı

Amazon Alexa ve Google Asistan'dan sonra Apple'ın da veri güvenliği ile başı dertte.







Apple, Siri tarafından kullanıcıların konuşmalarının bazılarının kayda alındığını doğruladı.





Apple’da çalışan ve ismini vermek istemeyen bir çalışan, Guardian’a yaptığı açıklamada Siri’nin faaliyete geçtiği günden bu yana kullanıcıların konuşmalarının bir kısmının kaydedildiğini öne sürdü.





İddia gündem oluştururken Apple, konuşmaların yalnızca bir kısmının Apple kimliği bağlantısından bağımsız olarak kayıt altına alındığını ve incelendiğini doğruladı.





Web Tekno'da yer alan habere göre, Guardian ile iletişime geçen Apple çalışanı; konum, iletişim bilgileri ve diğer uygulama verilerinin kaydedildiğini söylüyor.





The Guardian'ın kaynağı, kayıtların çoğunun yanlışlıkla yapılan aktivitelerden geldiğini ifade ediyor.





Bu aktivitelerin arasında tıbbi müdahalelerin, uyuşturucu anlaşmaları ve cinsel temaslarla ilgili kayıtların da yakalandığı ve Apple tarafından incelendiği belirtiliyor.





Apple, bu inceleme sürecinin amacının doğruluğu artırmak olduğunu savunuyor. Şirket, işçilerin Siri’nin uygun bir şekilde etkileşime girip girmediğine ilişkin olarak ses kliplerini sadece birkaç saniye uzunluğunda inceleyip değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.