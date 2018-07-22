İpek'le ilgili süreç nasıl işliyor, havuz medyası neden manipülasyona başladı?

TR724'ün haberine göre İngiltere'deki süreç şöyle işledi:





İngiltere’de iade tamamen hukuki bir süreç ve iade kararını siyasi otorite değil bağımsız hakimler veriyor. Ayrıca bir kimsenin iade edilebilmesi için iadesi istenen suçlamaya konu eylemlerin İngiltere’de de aynı şekilde bir suç teşkil etmesi gerekiyor. Bu kapsamda iade dosyasına bakan hakim, ön incelemesini yaptı ve çatı davası kapsamında iadesi istenen suçlardan mali suç teşkil edebilecek suçlar dışında, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının hukuk darbesi olduğu suçlamasının absürd olduğunu, diğer suçlamalarla ilgili de Akın İpek’in bu suçlarla ilgisini gösteren en ufak bir delil olmadığını belirterek hepsini düşürdü. Üstelik Erdoğan rejiminin iade talebini savunmak zorunda kalan İngiltere savcılılığı da iadesi istenen suçlamalardan birçoğu ile ilgili Türkiye’den gelen iddianame ve ekleri arasında bir delil olmadığını da kabul ettiğini açıkça Mahkemeye bildirdi.





Şimdi mahkeme finansal suçlarla ilgili iade dosyasındaki suçlamalara, delilere ve Akın İpek’in bu suçlamalarla bir ilişkisinin olup olmadığına bakacak.





İngiltere Savcılığı: Türkiye’den gelen iddianame ve ekleri arasında delil yok!





Akın İpek’in Londra’daki avukatları, konuyla ilgili TR724’e şu bilgileri verdi: “İngiltere’de mahkemeler bağımsız olup hukukun üstünlüğü ve adil yargılama prensiplerine göre hareket ederler. Türkiye’den gelen iade dosyası ile ilgili mahkemeye savunma ve delillerimizi sunduk. İngiliz Mahkemesi bu iade talebinin zaten şu anda, terör örgütü yöneticiliği ve hukuk darbesi iddiası başta olmak üzere yapılan suçlamaların çoğunu düşürdüğünü, bu suçlamaların bu delillerle İngilterede suç teşkil etmeyeceğini açıkladı. Her ne kadar Erdoğan rejimi Gülen hareketinin bir terör örgütü olduğunu iddia etse ve iddianamede buna dair suçlamalar yöneltilmiş olsa da Gülen hareketi İngiltere dahil olmak üzere hiç bir gelişmiş Batı ülkesinde terör örgütü kategorisine alınmış değil. Bu nedenle İngiltere’nin terör örgütü olarak kabul etmediği Gülen Hareketi mensuplarının terör örgütü yöneticisi veya üyesi suçlamalarıyla iadesi mümkün değildir.





Üstelik Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesi, terör örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen kimselerin örgütün işlediği tüm suçlardan kendisinin de bilgisi ve dahli olmasa bile sorumlu olduğuna dair kural evrensel hukukta “suçun şahsiliği prensibi”ne aykırılığı nedeniyle kabul edilemez. İngiltere’de de böyle bir suç tipi yoktur, olamaz .





Çatı davasında yer alan suçlamalar modern hukukta suç sayılmıyor





Nitekim AİHM de geçtiğimiz ay içinde Türkiye ile ilgili verdiği bir kararda, TCK 220. Maddenin aşırı ve kabul edilemez olduğuna hükmetti. Bu nedenle Türkiye’de çatı davası olarak bilinen ceza davasında yer alan sanıkların tümüyle ilgili suçlamalar ne İngiltere’de ne de ortalamanın üzerinde bir hukuk sistemine sahip herhangi bir ülke tarafından suç olarak kabul edilemeyeceği için iade talepleri de reddedilir.





Ne Akın İpek’in herhangi bir örgütün yöneticisi olduğu ne de işlendiği iddia edilen suçlardan herhangi birisinin işlenmesine doğrudan bir katılımı ya da bir suç işlenmesi ile ilgili bir talimatı olmadığından, bu yönde bir iddia ve delil de bulunmadığından terör örgütü ve bu örgüt tarafından işlendiği iddia edilen suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak ne Akın İpek ne de bu çatı davasından başkaca birisinin suçlanması ve iadesi mümkün değildir.





Bu nedenle İngiliz Mahkemesi yalnızca mali suçlarla ilgili olarak yargılama yapıp suçlamalar, deliller ve Akın İpek’in bu suçların işlenmesinde bir dahli olup olmadığına bakıp, var ise iadesine karar verir, yoksa bu talebi de diğerleri gibi reddedecektir. Akın İpek hiç bir suça karışmamış saygın bir işadamı olup, kanun ve kurallara saygılı örnek bir vatandaştır.”





Havuz ve biat medyası, 2 ay önce yaşanan ve devam eden bir süreci, sanki yeni yaşanmış gibi tekrar gündeme getiriyor. Akın İpek de yaptığı son açıklama ile devam eden sürece işaret ederek, durumunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.





TR724