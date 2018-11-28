İpek: Çatı dava çöktü, artık elimizde dünyada örnek teşkil edecek mahkeme kararı var

AKP iktidarının özellikle dünyada birçok kişiye iade dosyası hazırladığı 'çatı dava' dosyası, ilk kez Türkiye'den gönderilen delillerle, Avrupa'da bir mahkeme önüne çıktı. Mahkeme dosyada iadeyi gerektirecek bir suç unsuruna rastlanmadığını özellikle vurguladı.





Duruşma sonrası önce İngilizce basın açıklaması yapan İpek daha sonra MoonstarTV'den gazeteci Turan Görüryılmaz'ın sorularını cevaplayarak şunları söyledi:





'ELİMİZDE ARTIK MAHKEME KARARI VAR'









'YALAN HABER YAZDILAR, BUNA GEREK YOK Kİ'





-''Ben trafik suçu işlememiş kişiyim, bana silahlı terör örgütüne yardım isnadında bulunuluyor. Çıktım geçen mahkeme sonrası burada Türk gazetecilere açıklama yaptım, ertesi gün gazetelerinde hakimin beni dışarı attığını, içeride sille tokat kavga ettiğimi vb yalanları yazdılar. Buna gerek yok ki...''





'BÜTÜN DAVALARA ÖRNEK OLACAK'





-''Karar Çatı Dava denen dava dosyasını çökertecek nitelikte. Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği dosyadaki delilleri, karşı cevabı, yazışmaları ben yayınlayacağım. Çünkü siyah ve beyaz gibi. Delil olmadığının ispatı. Artık somut bir mahkeme kararı ver elimizde masumiyetimizle ilgili. Bu bütün dünyadaki bütün davalarda örnek teşkil edecektir.''





'İNSANLIK TARİHİNDE LANETLE ANILACAK MESELE'





-''Hukukun üstünlüğünden daha önemli bir şey var mı? İnsanları işten atmışsın, malını mülkünü dondurmuşsun. Çalışmasına müsaade etmiyorsun, pasaportunu vermiyorsun, terörist, vatan haini diye damgalamışsın, etrafını duvarla çevirip yavaş yavaş öldürüyorsun. Bu insanlık tarihinde lanetle anılacak bir mesele. Bu sınıfa girmeyin. Hukuka geri dönün.''





samanyoluhaber.com

-''Adil ve bağımsız bir mahkeme bugün önemli bir karar verdi. Siyasi saiklerle açıldığı özellikle vurgulanan Çatı davası çöktü, hem de çok fena çöktü. Mahkeme de zaten bu gerçeği vurgulayarak bütün suçlamaların politik olduğunu ve gerçekte hiçbirinin suç olmadığına karar verdi.''