İpek ailesinden gasp ettikleri eve MÜSİAD yerleşti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İpek, “Rahmetli Gazi Hamdi dedemin Kahramanmaraş'taki 95 yıllık evi… Hacı Annem de hatırası çoktur. Eşyalarını dışarı atıp kendileri yerleşmişler… Hacı Annemin elini uzatmadığı yoksul yoktur. Yaptırdığı Okullar Camiler de orada duruyor. Yakıştı mı bu iş Kahramanmaraş’a Ede ler…” dedi.



Dedemin zorla el koydukları evine yerleşmişler…





MÜSİAD ın giriş sayfasında kim oldukları ve değerlerinin yazılı olduğunu söyleyen Akın İpek, “Aralarında tanıdıklarımda var. Kahramanmaraş’ta rahmetli gazi dedemin zorla el koydukları evine yerleşmişler… Söyledikleriniz ile değil kardeşim, yaptıklarınızla anılacaksınız.” ifadesini kullandı. İpek ayrıca, “MÜSİAD ın hassasiyet sahibi üyeleri arasında; Kadın yaşlı çocuk yüzbinlerce insanın canı çok fena yandı, hayatı mahvoldu… Yarın Allah'a cc hesap vereceğiz… Hiç olmaz ise bu yanlış işlere ortak olmayalım diyen yok mu…” diye sordu.







