Samanyolu Haber /Gündem / İpek ailesinden gasp ettikleri eve MÜSİAD yerleşti /04 Aralık 2017 09:39

İpek ailesinden gasp ettikleri eve MÜSİAD yerleşti

Akın İpek, dedesinin Kahramanmaraş’taki gasp edilen evinin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne verildiğini (MÜSİAD) açıkladı. Aileye ait eşyalar da dışarı atıldı.

SHABER3.COM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İpek, “Rahmetli Gazi Hamdi dedemin Kahramanmaraş'taki 95 yıllık evi… Hacı Annem de hatırası çoktur. Eşyalarını dışarı atıp kendileri yerleşmişler… Hacı Annemin elini uzatmadığı yoksul yoktur. Yaptırdığı Okullar Camiler de orada duruyor. Yakıştı mı bu iş Kahramanmaraş’a Ede ler…” dedi.

Dedemin zorla el koydukları evine yerleşmişler…

MÜSİAD ın giriş sayfasında kim oldukları ve değerlerinin yazılı olduğunu söyleyen Akın İpek, “Aralarında tanıdıklarımda var. Kahramanmaraş’ta rahmetli gazi dedemin zorla el koydukları evine yerleşmişler… Söyledikleriniz ile değil kardeşim, yaptıklarınızla anılacaksınız.” ifadesini kullandı. İpek ayrıca, “MÜSİAD ın hassasiyet sahibi üyeleri arasında; Kadın yaşlı çocuk yüzbinlerce insanın canı çok fena yandı, hayatı mahvoldu… Yarın Allah'a cc hesap vereceğiz… Hiç olmaz ise bu yanlış işlere ortak olmayalım diyen yok mu…” diye sordu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İpek ailesinden gasp ettikleri eve MÜSİAD yerleşti Sonraki Haber >>

Allah aşkına münafıklara kanmayın!.."

Allah aşkına münafıklara kanmayın!..

Hakan Atilla bir sürpriz yapar mı?

Hakan Atilla bir sürpriz yapar mı?

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:20:01