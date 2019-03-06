İntihar haberi hızla yayıldı, olayın aslı başka çıktı

Anlatılan olaya göre eşi uzakta bulunan bir kadın, tacize uğraması sebebiyle hayatına son vermişti ve benzer durumda olan başka kadınlar da vardı.





HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da 'Batman'daki intihar doğru, mektup da... İşin daha vahim yönü bir değil, onlarca kadının taciz edildiği iddiaları. Zayıf duruma düşmüş kadınlara yapılanları dinledim, tüyler ürpertici olaylar var. Bu toplum vicdanını kaybetmiş!'' mesajını kendi Twitter adresinden paylaşmasıyla konu büyüdü.





BARO DOĞRULAYAMADI, VALİLİK REDDETTİ





Hızla yayılan olayın ardından Batman Valiliği konuyla ilgili böyle bir olayın yaşanmadığına dair açıklama yaptı. Batman Barosu da iki avukat görevlendirerek olayı araştırdı. Baro Başkanı avukat Hamit Çakan sosyal medyadan paylaştığı mesajda olayın doğru olmadığını şu sözlerle bildirdi:





''Kozluk ilçemizde Ayşe Arslanoğlu diye bir şahsın ikamet etmediği, Emniyet, Adliye ve diğer İdari Birimler nezdinde yapılan araştırmada böyle bir intihar vakıasının kayıtlara geçmediği bilgisine ulaşılmıştır.''





GERGERLİOĞLU: GÖRÜŞTÜĞÜM KİŞİ TUTARLI GÖZÜKMÜYOR





Olayı duyuran Gergerlioğlu ise bugün attığı Tweet mesajında şöyle yazdı:





''Dün gece Batman'da intihar olayını iddia eden ve mektubu sosyal medyaya verdiğini söyleyen kadınla konuştuktan sonra açıklama yapmıştım. Batman Valiliği konuyu yalanladı. İddia eden kadın ise iddiasının arkasında ama somut delil sunamadı, tutarlı gözükmüyor. Konu için araştırmam sürüyor''







OLAY DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN İŞİ





Bold Medya'da yer alan haberde ise olayın dolandırıcılık çetesinin işi olduğu belirtildi. Olayı duyuran Hayrunnisa İçli adlı kadının verdiği liste ve anlattığı olayın gerçeği yansıtmadığı, ne intihar ettiği öne sürülen Ayşe Arslanoğlu isimli kişinin yaşadığı, ne de bölgede benzer durumda mağduriyet yaşayan kadınlar olduğu doğrulanabildi.

İntihar ettiği öne sürülen kişi ve ailesinin de bölgede yaşayanlar tarafından da tanınmıyor oluşu dolandırıcılık çetesinin farklı maksatlar güttüğünü ortaya koydu.

Mağduriyetler yaşayan kişiler üzerinden bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlar uyarılıyor.